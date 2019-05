Feralpi-Triestina 1 a 1 | Le pagelle: primo tempo da 7, una ripresa insufficiente

L'andata della semifinale playoff in casa dei Leoni del Garda finisce con un pareggio che fa ben sperare per la gara di ritorno di domenica 2 giugno allo stadio Rocco. Primi 45 minuti molto buoni, una ripresa invece in cui l'Unione è calata sul piano del gioco