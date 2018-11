Pordenone-Triestina 1 a 2 | Le pagelle: salutate la capolista

Il tredicesimo derby in campionato tra i rossoalabardati e i ramarri termina con una grandissima vittoria per gli uomini di Pavanel. Una partita che ha visto l'Unione soffrire per quasi tutti i 90' e che ha visto i gol di Malomo e Procaccio. I "greghi" hanno saputo soffrire