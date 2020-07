Playoff, Triestina in campo a Potenza: ecco come e dove seguire la partita

La gara in programma questa sera alle 20.30 tra Potenza e Triestina, valida per il primo turno nazionale playoff in programma allo Stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, sarà trasmessa attraverso le modalità riportate dal sito ufficiale dei rossoalabardati. Per essere simbolicamente presenti in Basilicata, ecco come fare:

in diretta streaming sul sito www.elevensports.it, previa registrazione e con abbonamento completo playoff al prezzo di 4,99 Euro

in diretta radiofonica su Radioattività, FM 97.00 e 98.3 oppure in streaming sul sito www.radioattivita.com

con aggiornamenti testuali sui profili Facebook (www.facebook.com/triestina1918paginaufficiale) e Twitter (https://twitter.com/USTS1918) ufficiali dell’U.S. Triestina Calcio