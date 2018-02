Canottaggio: Barbo e Apostoli premiati dall'Anac

La Conferenza Tecnica Nazionale, che sabato e domenica si è svolta a Sabaudia, è stata occasione anche di premiazioni per gli allenatori che si sono maggiormente distinti durante la stagione passata.Ècosì che l'Associazione Nazionale Allenatori Canottaggio, presieduta da Maurizio Ustolin, ha voluto premiare Spartaco Barbo e Stefano Apostoli per i risultati conseguiti rispettivamente con Saturnia e Pullino.

A Barbo è stato consegnato, dalle mani del Presidente Fic Giuseppe Abbagnale il Trofeo dei Campioni per la vittoria mondiale, di Tedesco, Sfiligoi, Duchich nel 4 senza pesi leggeri, e sempre Tedesco, Sfiligoi, Duchich assieme a Morganti, timoniere Gioia, nel mondiale di coastal rowing.

Ad Apostoli è stato assegnato l'Anac Young, per la vittoria della Pullino nella classifica nazionale under 14, del Trofeo Paolo d'Aloja.