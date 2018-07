Calendario Triestina: date ufficiali e amichevoli

La settimana appena iniziata porterà i rossoalabardati al raduno fissato per mercoledì 11 luglio al "Rocco", occasione per effettuare visite mediche e test atletici. Giovedì doppia seduta con allenamento mattutino al Grezar (ore 9.30) e pomeridiano a Prosecco (ore 16.30), doppia seduta anche nella giornata di venerdì con medesimi orari ed entrambi gli appuntamenti sul sintetico di Prosecco. Sabato 14 luglio giorno di riposo, alla vigilia della partenza per il ritiro di Piancavallo che durerà fino a domenica 29 luglio.

Nel corso del ritiro precampionato e più precisamente nell'ultima settimana di luglio, i rossoalabardati sosterranno tre test amichevoli. Mercoledì 25 alle 17.00 ad Auronzo di Cadore (Belluno), si rinnoverà il prestigiosissimo match contro la Lazio di Simone Inzaghi, occasione non solo per mettere benzina nel motore fronteggiando uno dei top club italiani, ma anche opportunità per rinsaldare lo storico gemellaggio tra la tifoseria alabardata e quella biancoceleste.

Nel fine settimana andrà poi in scena un doppio appuntamento contro compagini della seconda divisione slovena (che inizierà domenica 5 agosto). Sabato 28 luglio alle 17.30 l'Unione affronterà il Tabor Sezana, che ha chiuso al settimo posto la stagione 2017-2018. Domenica 29 con calcio d'inizio alle 10.30, per il gruppo di Massimo Pavanel sarà invece la volta del test contro il NK Ankaran, retrocesso dalla Serie A al termine della passata stagione. Entrambi gli incontri amichevoli verranno disputati sul terreno di gioco di Piancavallo.

