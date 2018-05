Attesi al Palachiarbola i Campionati Italiani Master di Scherma

Al via domani i Campionati Italiani Master di Scherma, che si svolgeranno a Trieste fino al 4 giugno presso il Palazzetto dello Sport G.Calza.

L’evento, promosso dalla Federazione Italiana Scherma e dalla Società Ginnastica Triestina con la collaborazione del Comune di Trieste e il sostegno di Pallacanestro Trieste 2004 Alma, Azienda Vitivinicola Conte d’Attimis-Maniago, Monticolo&Foti e Emilio Srl, porterà a Trieste oltre 800 atleti in pedana, uomini e donne dai 24 anni in su. Sarà per la città di Trieste un’ottima vetrina, non solo sportiva, ma anche turistica: trattandosi di un evento di grandi proporzioni porterà un indotto, considerati i tecnici, gli organizzatori, gli arbitri, gli accompagnatori e il pubblico, di oltre 1200 persone che si fermeranno per più giorni in città.