Prima partita in casa per la Pallamano Trieste

La Pallamano Trieste scenderà in campo oggi, 16 settembre, per la loro prima partita in casa. L'appuntamento è alle 17.15 al Palachiarbola dove sfiderà la Junior Fasano.

Sarà possibile seguire l’incontro del Pala Chiarbola in tv su Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre e 225 di Sky), o in web streaming su Pallamano.tv, con la direzione arbitrale del match affidata ai sig.ri Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier.