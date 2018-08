I triestini Cristian Marsic e Daniela Festa outsider al Rally del Friuli Venezia Giulia

I 117 chilometri di Prove Speciali della 54a edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia - Alpi Orientali, in programma ad Udine nel fine settimana, avranno tra i principali attori Cristian Marsic e Daniela Festa. L'equipaggio triestino, il cui ultimo appuntamento è stato la tappa mondiale del Montecarlo 2017, approccia il round friulano del Campionato Italiano Wrc a bordo della Clio S1600 con il numero 23 sulle fiancate.

La lotta per il titolo

"Una gara di altissimo livello" commenta Marsic "sia per la spettacolarità dell'impegnativo tracciato, che per l'elenco degli iscritti, molti dei quali in lotta per il titolo". Un ruolo di outsider che ben si addice a Marsic, nel corso degli anni sempre protagonista ad Udine con prestazioni di gran spessore. "Innanzitutto dobbiamo levarci un po' di ruggine e possibilmente trovare da subito il ritmo gara" aggiunge il pilota, già rappresentante del FVG nel Trofeo delle Regioni con la Fiat 600 Kit Fiat Auto Corse e settimo assoluto all'Alpi del 2001 con la Megane Kit. "Poi inizieremo a guardare la classifica per capire quali possano essere gli obiettivi concreti di classifica".

Il ringraziamento

"Nel frattempo" chiude "non posso che ringraziare il pool di sponsor, tutti triestini, che continua a credere in noi e che ci supporta in questa nuova sfida".

Il via

Si parte venerdì pomeriggio con la mitica "Porzus" da 15 chilometri e con la superstage nel centro di Gemona. Sabato due i giri che attendono i 150 concorrenti sulle tre P.S. di "Trivio", "Drenchia" e "Mersino". Arrivo della prima vettura nel centro di Udine sabato alle 19.30.