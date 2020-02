Ravenna-Triestina 0 a 1 | Le pagelle: zampata di Gomez e tre punti d'oro, continua la striscia positiva

La trasferta in terra romagnola non regala grosse emozioni, ma la Triestina riesce a conquistare i tre punti grazie ad una zampata di Gomez servito da Gatto. Forcing finale del Ravenna che non acciuffa il pareggio. Mercoledì di nuovo in campo (a meno che il Governo non accetti le richieste della Regione in relazione all'allarme per il coronavirus).

Offredi 7

Al 30' del primo tempo una bella parata come pure al 55'. Attento sulla linea di porta e sulle conclusioni dei ravennati.