Rimesso a nuovo il campo a sette di Roiano, al via il torneo Claudio Di Marcantonio

A metà agosto si sono conclusi i lavori di ripristino del manto del campo a sette di Roiano. L'ASD Roianese rende noto che il classico appuntamento di luglio del torneo intitolato a Claudio "Marca" Di Marcantonio, saltato proprio a causa delle condizioni del terreno di gioco, si terrà dal 2 al 26 settembre, seppure in versione ridotta, riservata solo agli amatori, mentre per la categoria tesserati l'appuntamento è per la prossima estate.