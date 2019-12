Rimini-Triestina 0 a 1 | Le pagelle: il Diablo torna finalmente al goal, tre punti d'oro

In Romagna la Triestina strappa tre punti d'oro al Rimini grazie al ritorno al goal del Diablo Granoche. In porta Offredi offre una buona prestazione, come pure Gomez. Non bene il giovane Procaccio, mentre per tutti gli altri una sufficienza stiracchiata. Domenica la prima di ritorno con il Gubbio.

Offredi 6.5

Offre una prestazione convincente, con alcuni buoni interventi e una discreta sicurezza tra i pali.