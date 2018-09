La Triestina perde 2 a 1 contro la neopromossa Rimini

Una Triestina scialba per 70 minuti soccombe al neopromosso Rimini. Sul campo dei romagnoli l'Unione parte bene nei primi minuti con brillantezza e un tocco di "bollicine" che danno il sapore di poter guardare una partita frizzante. Un'imbeccata di Maracchi per Granoche che di testa spedisce a lato di qualche metro, calcio d'angolo di Beccaro che prova a sorprendere Scotti e un tiro sempre di Beccaro respinto bene dall'estremo del Rimini.

La Triestina cala vistosamente

Mensah alle prese con un dilemma da confusione (si scontra con Scotti in maniera violenta), Coletti che a volte sembra essere il quinto difensore piuttosto che il vertice basso di un 4-3-1-2 a cui Pavanel ci tiene tanto, e un Maracchi alle prese non con una splendida giornata. Qui viene fuori il Rimini che fa la partita e che tiene sempre il pallino del gioco. Al 14' dopo una mischia in area e una girata di Alimi, la palla viene respinta da Valentini che si supera anche su Arlotti. Il gol del Rimini nasce poi da un errore madornale sulla corsia di destra: Formiconi in ritardo costringe Malomo ad uscire sul cross di Bonaventura che trova un indisturbato Volpe e batte l'incolpevole Valentini.

Il secondo tempo

Fino all'entrata in campo di Bracaletti - che al 60' sfiora la meraviglia con un pallonetto dopo una combinazione con Granoche come Vialli-Mancini - non succede praticamente niente. Poi la partita si mette male per l'Unione che va sotto 2 a 0. La papera di Valentini che non trattiene un tiro innocuo di Variola, condanna la Triestina che però sembra reagire immediatamente. Petrella la butta dentro e porta il risultato sul 2 a 1 e da il la all'arrembaggio finale dei rossoalabardati. Subito dopo Petrella si divora il pareggio davanti al portiere aspettando un contatto di un difensore per poter ottenere il calcio di rigore - contatto che non arriva e con il signor Meraviglia di Pistoia che avrebbe potuto essere anche più severo con il trequartista alabardato. Gli ultimi minuti vedono la Triestina tentare il tutto per tutto ma senza fortuna. Rimboccarsi le maniche subito e rifarsi già prossima settimana.

Le formazioni

RIMINI FC: Scotti, Venturini, Ferrani, Petti, Simoncelli, Alimi, Montanari, Guiebre, Arlotti, Volpe, Buonaventura, Guiebre, Petti, Volpe, Arlotti. A disp: Nava, Brighi, Variola, Serafini, Viti, Danso, Bandini, Cecconi, Cavallari, Candido, Battistini, Badjie

TRIESTINA: Valentini, Formiconi, Malomo, Lambrughi, Sabatino, Maracchi, Coletti, Beccaro, Petrella, Granoche, Mensah. A disp: Boccanera, Libutti, Pizzul, Steffè, Bracaletti, Codromaz, Bariti, Pedrazzini, Bolis, Procaccio, Marzola. All. Pavanel

ARBITRO Sig. Meraviglia Francesco di Pistoia