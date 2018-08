Perché la Trieste sportiva non è solo calcio

A Trieste non esiste solo la Triestina, l'Alma e la Pallamano Trieste. No. Nella nostra città una delle realtà più affascinanti dal punto di vista sportivo (e non solo) è quella del Veniulia Rugby. La squadra, che grazie all'impegno di Maurizio Boz e di tutti i componenti dirigenziali, l'anno scorso è riuscita a conquistare la promozione in serie B.

Lo storico marchio

Il nome deriva dal famoso maglificio Venjulia, fondato a Trieste in via Pendice dello Scoglietto nel secondo dopoguerra dallo stilista dalmata di fama mondiale Ottavio Missoni.

L'impegno nella prossima stagione

La serie B è un altro campionato rispetto alla categoria precedente. Serve un impegno maggiore, una spesa che certamente aumenta rispetto all'anno scorso, dovranno essere affrontate trasferte lunghe e con squadroni del calibro di Bologna e Padova. Un'impresa in cui ci sarà da divertirsi e daseguire tutto l'anno.

Il calendario

Inizio il 14 ottobre subito in trasferta contro Bologna. Il match "natalizio" il 16 dicembre a Verona mentre il 20 gennaio la squadra triestina sarà in casa contro il Cus Padova per l'ultima di andata. Nessuna sosta e la settimana successiva si riparte per il girone di ritorno. L'ultima partita in casa a Trieste il 5 maggio contro Casale.

In bocca al lupo.