Sabato l’Open Day della 360 MTB

Si terrà sabato 03 marzo, presso il Trieste City Bike Park Tre Camini di Cattinara, l’annuale l’Open Day della scuola di mountain bike 360 MTB 4 Kids. Nell’attesa dell’appuntamento clou, rappresentato dall’ormai tradizionale Enduro 3 Camini di aprile, che quest’anno farà parte dell’evento Gravity Games, la due giorni completamente dedicata alle discipline spettacolari della mountain bike con gare di Easy Downhill, Dual Slalom ed Enduro appunto, l’open day darà la possibilità a bambini e ragazzi di provare le diverse specialità proposte dal sodalizio triestino, con l’assistenza degli Istruttori della Federazione Italiana Ciclismo.

Propedeutica a chi desideri intraprendere la strada agonistica, dove downhill ed enduro si stanno facendo largo per la spettacolarità, e dove gli atleti della 360 MTB si stanno distinguendo per gli ottimi risultati conquistati, la scuola di Mountain Bike fornisce le tecniche di guida necessarie a condurre la propria bici in sicurezza, coadiuvando sia i principianti che i più esperti nel ridurre al minimo qualsiasi genere di incidente, anche durante la pedalata domenicale.

Per la partecipazione all’Open Day, organizzato in diverse fasce orarie in base all'età dei bambini e dei ragazzi, sarà sufficiente l’iscrizione preventiva attraverso la mail 360mtb@gmail.com ed indicando nome cognome, età e recapito telefonico, oppure telefonando allo 3477370454 e presentarsi negli orari previsti con la propria bicicletta ed il casco. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al sabato successivo. ( AP )