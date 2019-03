San Luigi all'esame di coppa, domani la sfida con il Dro

Il San Luigi all'esame di coppa. Dopo aver vestito i panni della Juventus nel campionato regionale di Eccellenza la squadra allenata da Luigino Sandrin ospita domani mercoledì 6 marzo alle 15 il Dro, formazione che sta conducendo il campionato regionale trentino. La partita di domani segna l'esordio del triangolare Triveneto per le fasi finali della Coppa Italia di Eccellenza.

Un campionato da Juventus

Sul sintetico di via Felluga gli atleti della storica società presieduta da Ezio Peruzzo sfideranno la squadra trentina che nel primo turno del triangolare ha perso per 1 a 0 contro il Caldiero terme, squadra veronese che il San Luigi affronterà in trasferta mercoledì prossimo. I biancoverdi arrivano alla sfida di domani forti di un campionato letteralmente dominato dalla prima all'ultima giornata. A sette partite dal termine infatti, il San Luigi domina la vetta con 58 punti, 13 in più rispetto alla seconda, la blasonata Pro Gorizia. Nell'ultima giornata di campionato i triestini hanno battuto 5-0 il Fontanafredda.

"Contiamo sul dodicesimo uomo"

"Abbiamo vinto la Coppa Italia regionale anche lo scorso anno, non trovando poi fortuna nella fase nazionale. Quest'anno abbiamo una squadra ancora più affiatata ed esperta. Naturalmente contiamo molto sull'apporto del pubblico triestino, che speriamo possa accorrere al campo sportivo di via Felluga per darci il proprio supporto fungendo da dodicesimo uomo", le parole del presidente sanluigino Peruzzo.

Il regolamento: chi va avanti

Il regolamento del triangolare della Coppa Italia prevede che a passare ai quarti di finale sarà solamente la prima classificata al termine delle tre partite. La finale nazionale della Coppa Italia di Eccellenza si disputerà il 24 aprile. La vincitrice del torneo otterrà la promozione in serie D. Il costo d'ingresso per la partita San Luigi-Dro Alto Garda sarà di 10 euro.