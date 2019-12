Bertoni regala un sorriso al San Luigi, battuta una diretta concorrente per la salvezza

Fondamentale vittoria del San Luigi nello scontro salvezza contro il Vigasio. Mister Sandrin schiera Gruijc dal primo minuto e Carlevarsi a fare il bello e il cattivo tempo in attacco. Al 39' sono però gli ospiti a passare in vantaggio con un destro ad incrociare dal limite dell'area di D'Antoni che fulmina D'Agnolo. Prima dello scadere del primo tempo, per atterramento del folletto Carlevaris, il San Luigi usufruisce di un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta il capitano Giovannini che lo trasforma con un preciso tiro angolato.

Il secondo tempo

Nella ripresa sono ancora i biancoverdi ad andare a segno. Il gran colpo di collo destro di Villanovich su azione di corner non lascia scampo a Bertolani. Cinque minuti ecco però il pareggio della formazione veneta. E' Antenucci a sfruttare al meglio un'amnesia difensiva dei biancoverdi di via Felluga. Nel finalela esplode la gioia della squadra di Sandrin che con Bertoni, ottimamente servito da Carlevaris, castiga il Vigasio siglando il gol della vittoria.

La classifica

La classifica dopo 18 giornate: Campodarsego 39; Legnaso Salus 33; Cartigliano 32; Adriese e Ambrosiana 31; Mestre, Union Feltre e Cjarlins Muzane 30; Union Clodiense Chioggia 29; Luparense 25; Delta Porto Tolle, Montebelluna e Belluno 24; Chions ed Este 22; Caldiero Terme 20; Villafranca 14; Tamai e Vigasio 10; San Luigi 9.