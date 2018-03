Scherma: argento per la triestina Losso ai campionati nazionali under 23

Anna Chiara Losso, atleta triestina in forza Circolo Scherma Livio di Rosa a Mestre, allenata dai Tecnici Matteo Zennaro (ora negli Stati Uniti ad allenare il fioretto della Columbus University in Ohio), Isacco Scomparin e Michele Venturini, ha conquistato una bellissima ed importante medaglia d'argento ai Campionati Nazionali Under 23 che si sono svolti sabato 17 marzo a Colle di Val d'Elsa in Toscana.

La Losso dopo la prima fase a gironi, superata con sei vittorie a punteggio pieno su sei assalti, si colloca al n. 2 della classifica provvisoria ed accede alle eliminazioni dirette, che affronta con tecnica e determinazione, vincendo tutti gli incontri fino ai quarti di finale e conquistando così l'accesso al podio.

In semifinale trova la portacolori del Centro di Addestramento Militare dell' Esercito Italiano Elena Tangherlini, che batte 15 a 8 accedendo alla finale, vinta dalla Ricci di Padova.

Un altro bel risultato che si aggiunge ai precedenti, e che è di preparazione per la Coppa Italia Nazionale e per gli assalti per la riconquista della A1 a squadre (la massima serie, equivalente alla serie A del calcio e dalla quale il CSM è uscito a causa del cambio di ragione sociale) che si terranno il prossimo maggio ad Ancona.