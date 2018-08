Alma Trieste, primo allenamento

Primo allenamento questa mattina per l'Alma Pallacanestro Trieste, al debutto quest'anno nella massima serie cestistica italiana. La squadra e lo staff tecnico, assieme alla dirigenza, si sono riuniti all'Allianz Dome per avviare le sessioni di allenamento e arrivare preparati al via ufficiale del campionato fissato per il fine settimana del 7 ottobre.

Gli abbonamenti

"Superare quota 3000 - ha commentato l'Amministratore Delegato Gianluca Mauro - nella settimana di ferragosto è un traguardo che ci ha resi orgogliosi e che evidenzia il concreto attaccamento della città a questa squadra e al basket". L'ulteriore obiettivo resta quello di superare i 4mila abbonamenti.

La squadra

"Il nostro obiettivo - ha dichiarato Mauro - è quello di ottenere la salvezza e farlo prima possibile". Il mercato fatto dalla società sembra al momento essere competitivo, con alcuni nazionali (come Perić e Strautins ndr) che permetteranno di avere qualità eccellente.

Il nuovo logo

La società ha fatto sapere che Alma avrà un logo interamente nuovo. La rivisitazione del logo è una strategia di comunicazione che molte realtà sportive utilizzano, in momenti precisi della loro storia, quando si tratta di celebrare un anniversario, o di dimostrare un'attenzione particolare verso elementi di memoria che sono rimasti nel cuore dei tifosi. Perché come ripetono sempre, "contano solo i colori".