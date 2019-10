Il San Luigi si arrende anche ai veronesi del Legnago

Ennesima sconfitta del San Luigi nella decima giornata del campionato di serie D. A conquistare i tre punti sul campo di via Felluga questa volta è il Legnago Salus che si impone di misura per 2 a 1. I biancoverdi guidati da Sandrin si arrendono alla formazione veronese che grazie alle reti di Cicarevic e Barone strappa la vittoria e lascia la compagine triestina all'ultimo posto del girone assieme al Tamai.

La cronaca del match

Nel primo tempo i veneti sbloccano quasi subito il risultato. Al 27' è infatti Cicarevic, partito in sospetta posizione di fuorigioco, ad infilare il numero uno del San Luigi, Furlan. Verso la fine del primo tempo arriva il raddoppio ad opera di Barone che di testa anticipa l'uscita dell'estremo difensore biancoverde. Nella ripresa mister Sandrin le prova tutte e dà vita ad una girandola di cambi, sperando di dare vivacità alla manovra.

Entrano Mazzoleni, Disnan, De Panfilis, Lombardi e Gruijc che, due minuti dopo il suo esordio in questo campionato, infila di testa Enzo su azione da calcio d'angolo. Immediato il forcing finale dei triestini che però non produce i risultati sperati. Il San Luigi tornerà in campo mercoledì 30 ottobre alle 15.15 per affrontare in trasferta il Villafranca.

Il tabellino

San Luigi- Legnano Salus: 1-2. Al 27' Cicarevic (L), 29' Barone (L), 79' Gruijc (S).

Le formazioni

San Luigi: Furlan, Ianezic (61' Mazzoleni), Vittore (73' De Panfilis), Male, Cecchini, Giovannini (77' Grujic), Bertoni, Villanovich (59' Disnan), Abdulai, Carlevaris (89' Lombardi), Di Lenardo. Allenatore. Sandrin.

Legnano Salus: Enzo, Forestan, Botturi (63' Leoni), Antonelli, Bondioli, Moretti, Dhamo (st 81' Lo Bello), Yabre Abdoul, Di Paolo (89' Farinazzo), Cicarevic (63' Bagnai), Barone (st 51' Chakir). Allenatore. Bagatti.

Arbitro: Michele Mollinaroli (Piacenza).