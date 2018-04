Trieste Running Festival: torna la "SoloDoggyRun", passeggiata solidale a due e quattro zampe

Torna la passeggiata-corsa solidale a due e quattro zampe più popolare in città, la 5a Trieste SoloDoggyRun, in programma mercoledì 2 maggio 2018. L'evento fa parte del Trieste Running Festival ed è organizzato da 42K srl in collaborazione con Apd Miramar.

La tariffa è di 10 euro e parte del ricavato sarà destinato all' Astad, rifugio per cani e gatti di Trieste. L’iniziativa è sempre stata caratterizzata da una valenza di responsabilità sociale e anche nelle passate edizioni ha sostenuto la realtà cittadina che si occupa di accudire gli animali abbandonati.

La partenza è fissata alle 20.45 da piazza Unità d'Italia, dove sarà posizionato anche l'arrivo. Il percorso, tutto cittadino, è di 3km circa, da completare camminando o correndo.

Premi in palio per il cane più giovane e meno giovane regolarmente iscritti, e per i primi tre che taglieranno il traguardo….con padrone a guinzaglio.

Dopo il via in piazza Unità d’Italia, il tracciato prevede il passaggio in piazza Verdi, verso Corso Italia, poi lungo via San Lazzaro, via Valdirivo, lungo il canale di Ponterosso, per sbucare sulle Rive e rientrare in piazza Unità d’Italia.

Le iscrizioni, aperte non solo ai proprietari di cani, ma a chiunque voglia prendere parte a un evento in mezzo a tanti amici a quattro zampe, si possono effettuare da Vanity Pet, in viale D'Annunzio 44 / dal 16 fino al 28 aprile, dal lunedì al sabato (9.30-13 e 16-20).

Il ritiro di pettorali e pacchi gara con diversi gadget, si potrà effettuare il 27 e 28 aprile sempre da Vanity Pet, con gli stessi orari, contestualmente a nuove iscrizioni.

L'evento è reso possibile anche grazie al contributo di Az Pet, L' Isola dei Tesori e Clinica Veterinaria Tergeste.

Il tetto massimo è fissato a quota 500 partecipanti.

Durante la corsa saranno realizzate foto e immagini video, pubblicate poi sulla pagina Facebook e sul sito del Trieste Running Festival.