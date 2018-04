Trieste SoloWomenRun: oltre 600 iscrizioni alla corsa rosa

Supera le 600 iscrizioni la 6a Trieste SoloWomenRun, organizzata da 42K Srl in partnership con Apd Miramar e sotto l’egida di Asi e Fidal, in programma domenica 29 aprile, prima giornata del 2° Trieste Running Festival, nelle versioni Challenge competitiva di circa 10K, e Open non competitiva di circa 5K, con partenza e arrivo per la prima volta in Porto Vecchio.

Open, iscrizioni gratuite per tutte le donne che si presenteranno al negozio Max Mara di Trieste. Per la Challenge invece iscrizioni aperte online su Speciale promozione riservata alla. Per la Challenge invece iscrizioni aperte online su solowomenrun.it e al negozio Wind di piazza Unità d'Italia.

La Trieste SWR nella confermata Pink Color Edition con uno spettacolare color blast finale, sarà a numero chiuso con a disposizione 2000 pettorali Open e 100 Challenge.

La partenza della Open è fissata alle 10, quella della Challenge alle 11.

Il kit ufficiale SWR, che sarà consegnato a tutte le iscritte la mattina stessa della corsa, comprende per le Open l’esclusiva t-shirt SWR by Max Mara, la sacca by SoloWomenRun e la bustina rosa per il color blast, per le Challenge, oltre a t-shirt, sacca e bustina, anche calzini running e telo spugna.

Charity Goal: le associazioni che si assicureranno un numero minimo di 100 pettorali potranno partecipare al SWR Charity Goal presentando a Attivo anche quest'anno il: le associazioni che si assicureranno un numero minimo di 100 pettorali potranno partecipare al SWR Charity Goal presentando a info@solowomenrun.it , entro le ore 12 del 28 aprile, un progetto rosa solidale che sarà valutato dalla commissione etica in base a quattro requisiti: impatto sul disagio familiare, coinvolgimento diretto delle donne, realizzabilità immediata e numero di partecipanti alla Trieste SWR. I primi tre progetti saranno premiati con un contributo pari, rispettivamente a 50%,30% e 20% della quota charity pari a 1 euro per ogni iscritta.