Sport e disabilità: incetta di medaglie agli Special Olympics per Acquamarina Onlus

Per l'Acquamarina Team Trieste Onlus un marzo denso d'impegni.

La Sezione Nuoto dell'Acquamarina Team Trieste Onlus presente il 18 marzo 2018 alle finali dei Play the Games Special Olympics Friuli Venezia Giulia. Le gare si sono svolte a Cividale del Friuli ed hanno rappresentato, con le premiazioni finali, la conclusione dell'impegno regionale degli Atleti nel circuito Special Olympics Italia. I tempi, validi per l'accesso ai Nazionali dal 4 al 10 giugno a Montecatini sono stati ottimi per gli Atleti delle Sezioni Nuoto del GSD Senior, Junior e Aquabile che hanno portato a casa medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. Tutti gli Atleti sono stati inoltre premiati, per il loro entusiasmo ed il loro impegno sportivo, con la medaglia di partecipazione.

A coronamento di una splendida giornata di Sport ma soprattutto di festa alla fine tutti al rinfresco organizzato dalle famiglie del Team Special Olympics Friuli Venezia Giulia e coordinato dalla Referente Area Famiglie Elda del Do'.



La Sezione Bocce dell'Acquamarina Team Trieste ONLUS sempre all'attivo

Il 24 marzo 2018 si sono svolte le gare della seconda Tappa del Campionato Regionale di Bocce FISDIR dove si sono sfidati in gare di singolo e doppio 9 Atleti dell'Acquamarina Team Trieste ONLUS, 6 Atleti dell'A.S.D. Giuliano Schultz e 3 Atleti della Carnia Special Team.

Buone le prestazioni degli Atleti dell'Acquamarina Team Trieste ONLUS che hanno giocato con impegno e concentrazione. Messo in evidenza dal Delegato Regionale FVG FISDIR Luciano De Mitri il notevole miglioramento tecnico dell'atleta dell'Acquamarina Team Trieste ONLUS

Podreka Patrizia che giocando nella categoria Agonisti ha vinto tutte le gare di singolo contro gli Agonisti Uomini e si è classificata al secondo posto nelle gare di doppio in coppia con Fuccaro Alessandro.

Premiati gli Atleti classificati ai primi tre posti di ogni categoria: Agonisti, C21 e Promozionali dal Presidente della Bocciofila Triestina e Delegato Provinciale FIB Marco Nedoclan e dall'Allenatore della squadra organizzatrice Cepak Bruno.



Special Run&Maratona dell'Unesco

Acquamarina Team Trieste ONLUS presente domenica 25 marzo 2018 alla Special Run organizzata dallo CSEN di Udine in collaborazione con lo Special Olympics Team Friuli Venezia Giulia e gli organizzatori della Maratona dell'UNESCO. Una passeggiata in allegria di 4 km, da Terzo di Aquileia ad Aquileia, alla quale hanno partecipato i Team Regionali Special Olympics. Alla fine medaglie di partecipazione per tutti e poi picnic all'aria aperta grazie ad uno splendido sole.