Sport: l'Artistica 81 ottava e si prepara all'ultima gara di serie A

L' Artistica 81 Trieste conquista l'ottavo posto nell'ultimo appuntamento di serie A di ginnastica artistica e guarda con fiducia alla conclusione del campionato. Obiettivo la permanenza nella massima serie, dove milita da 16 anni e dove quest'anno gareggia con una squadra rinnovata.

«E' andata benone visto che abbiamo riguadagnato la possibilità di restare nelle prime otto squadre che il prossimo anno saranno in serie A1 - commenta il tecnico Diego Pecar - in quattro squadre siamo vicinissime, ci giocheremo il tutto per tutto con il solito impegno».

Ottimo il contributo dato al team dall' instancabile Federica Macrì e da Tea Ugrin, rientrata alle competizioni da poco. «Tea -prosegue Pecar - è riuscita ad eseguire con successo le parallele a due mesi dall’intervento al piede per un piccolo problema congenito, e grazie alla sua caparbietà ha anticipato i tempi del suo recupero, e ha incitato tutte le compagne. Federica è stata pure essenziale con i punteggi migliori dei suoi tre attrezzi, volteggio, trave e corpo libero, elevando il totale della squadra. E’ stata inoltre presentata al Palazzetto ad Assago per la sua lunga carriera e per i suoi 16 anni in serie A, acclamata dal pubblico presente».

Il resto della squadra ha dato il massimo, con Beatrice Pontoni che ha ottenuto il miglior punteggio della squadra alle parallele, bene anche al volteggio, Giovanna Novel ha garantito un’ottima prestazione portando i punteggi dei suoi tre attrezzi alla squadra, volteggio, trave e corpo libero, brava anche Giulia Plozzer a trave e corpo libero, mentre Anna Danieli ha rotto il ghiaccio iniziando per prima alle parallele e contribuendo con il suo esercizio al totale finale. In campo anche le riserve Gloria Danieli, Vittoria Usoni e il prestito Martina Maggio, che sta riprendendo ad allenarsi dopo un lungo stop. Prossimo appuntamento fondamentale per giocarsi il posto nella serie sarà l’8 giugno a Torino.

Intanto tutte le Junior (Pontoni J3, Danieli G. J3, Plozzer J2, Usoni J2, Novel J1, Danieli A, J1 e Volpato J1) si sono qualificate e parteciperanno ai Campionati Nazionali di Categoria a Padova.