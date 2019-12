Lo stadio di Muggia si rifà il look, pronti 400 mila euro per la riqualificazione

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1992/2018 aveva individuato ai sensi dell’articolo 7 della LR 18/2015, le priorità regionali di sviluppo per il riparto di risorse per investimenti a favore degli Enti locali per il triennio 2019 - 2021, nonché le linee guida della gestione della concertazione con le Unioni territoriali intercomunali e con i Comuni non in Unione in forma singola o tra loro convenzionati. Le priorità individuate riguardavano gli ambiti “Cultura e sport” ed “Autonomie locali e sicurezza” e avevano visto assegnare al Comune di Muggia 200 mila euro nel biennio 2019-2020 per il “Rifacimento palazzina spogliatoi e servizi – Stadio comunale "Zaccaria" in Comune di Muggia”.

“Chiaramente questo tipo di intervento abbisognava di cifre ancor più importanti per permettere di realizzare quelle che sono le opere davvero necessarie per riqualificare l’area, ma quel finanziamento è stato indiscutibilmente un sostegno nella direzione già imboccata dall’Amministrazione” ha spiegato il sindaco Laura Marzi ricordando la grande attenzione che in questi anni è stata riservata alla struttura muggesana dall’Amministrazione della città istroveneta, non per ultimo con l’intervento di riqualificazione del manto erboso realizzato grazie ad un contributo dalle casse comunali pari a 482 mila 461 euro.

“Ci siamo impegnati con un intervento economico decisamente importante a dimostrazione di quanto si riconosca la valenza di quest’area. Sono necessari ulteriori interventi per considerare l’opera conclusa, ma la strada è intrapresa e l’impegno speso per continuare con le migliorie necessarie a riqualificare quell’area hanno portato in questi giorni dei risultati significativi”.

È, infatti, di 400 mila euro il contributo relativo allo stadio Zaccaria che il Comune di Muggia è riuscito ad ottenere dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito della Concertazione sulle intese con l’UTI Giuliana per il triennio 2020-2022. Un finanziamento di 50 mila euro per la prima annualità, di 250 mila euro per il 2021 e di 100 mila euro per il 2023. “Questi importi ci permetteranno di concretizzare finalmente gran parte di quanto avevamo pensato per quell’area, con il rifacimento della palazzina degli spogliatoi e dei servizi per i fruitori dello Stadio ” ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Bussani.

“Il prossimo passo sarà dunque modificare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche integrandolo con le cifre a disposizione per quella struttura e poi partire con la progettazione vera e propria affidandone l’incarico. Il nostro impegno non si concluderà, però, con l’ottenimento di questo obiettivo: rimarranno poi da fare il campo piccolo e la pista di atletica, ma, se la Regione crederà nell'importanza di questo progetto per Muggia e vorrà sostenerci, un po' alla volta riusciremo a fare tutto proprio come stiamo facendo”.