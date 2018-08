L'erba nuova dello stadio Nereo Rocco finalmente pronta (VIDEO)

Dopo parecchie settimane di lavoro, la sistemazione del manto della "casa" dell'Unione Sportiva Triestina si può dire ultimata. Lo stadio pronto per la tanto attesa stagione del Centenario e per gli Europei di calcio under 21 che si terranno nel 2019