Triestina, la Curva non dimenitica: giornata in ricordo di Stefano Furlan

È l'anno del Centenario della Triestina Calcio, una festa a cui avrebbe preso parte anche Lui, e a distanza di 34 anni c'è voglia di dimostrare ancora una volta, che Stefano Furlan vive ancora nei cuori di tutti i tifosi triestini, nella Sua città, nella Sua curva. Trieste, la Curva, non l'ha dimenticato.

Giovedì 8 Febbraio 2018 , i ragazzi della Curva Furlan, con la collaborazione del Comune di Trieste e il Comitato Unione, organizzano una giornata nel ricordo di Stefano Furlan, un ragazzo che ha pagato con la vita la Sua passione per la maglia alabardata.

Il programma della giornata dedicata a Stefano Furlan prevede:

● Ore 18.00 inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Stefano Furlan con il titolo “ Impronte nella memoria ”. La mostra sarà allestita nella sala hospitality situata all'interno della Tribuna Pasinati con ingresso da Via Valmaura e dal Piazzale Atleti Azzurri.

● Ore 19.00 incontro sotto la targa in via Valmaura per commemorare Stefano Furlan, per poi proseguire a piedi verso lo stadio, fino ad arrivare all'interno della Curva per inaugurare una targa in Suo onore.

Dalle ore 17.00 alle 24.00, sarà allestito nel bar della Tribuna Pasinati un punto di ristoro e di aggregazione, per dimostrare che gli anni passano ma il ricordo e l’affetto della tifoseria e della società alabardata verso Stefano, non svaniscono nel tempo ma si rinforzano.