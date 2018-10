Silvia Stibilj è campionessa del mondo

Silvia Stibilj è per la quarta volta in cima al mondo. La pattinatrice triestina ha conquistato infatti il suo ennesimo titolo mondiale, nella specialità solo dance della finale dei campionati del mondo disputati a La Roche sur Yon (Francia) questa settimana. Il messaggio di gioia la Stibilj l'ha affidato al suo profilo facebook. "Credo che dopo il 2015 questo sia stato un anno altrettanto difficile sotto molti punti di vista, ma anche questa volta sono riuscita a tirare fuori quel qualcosa in più che mi ha permesso la riuscita del mio quarto titolo; è stato il più sudato e sofferto perché solo chi sa com’è stato questo mio anno può capire le difficoltà. Il lavoro per arrivare fin qui è stato sicuramente frutto di anni e anni di insegnamenti da parte di ogni allenatore che ho avuto al mio fianco. A volte le strade si dividono e per un attimo ti perdi, ma poi sei arrivata tu Melissa Comin De Candido che con la tua voglia di lavorare hai tirato fuori quel qualcosa che forse si stava spegnendo dentro di me, mi hai ridato la gioia di rimettere i pattini per iniziare questo 2018".

I ringraziamenti speciali

Un grazie non basta perché tu hai avuto il compito più duro!!! Sei un coach meraviglioso e sono fiera di averti al mio fianco. Senza dimenticarmi di Sandro Guerra che grazie al suo impegno continuo di anno in anno mi ha trasformata in ogni mia sfaccettatura, un maestro di pattinaggio ma soprattutto di vita!!! Vorrei ringraziare Andrea Bassi per la pazienza infinita che ha nel starmi sempre accanto, i miei genitori, tutta la nazionale, la FISR, Edea Skates Roll Line, @my.renty per il materiale e per la super disponibilità.Tutti gli allenatori dello staff Lorenza Residori, Beatrice Lotti e Andrea Gandolfi, per ultimo ma non per questo il meno importante il mio Ct Fabio!!! Grazie ancora una volta. Sono quattro ma ognuna di loro con una storia unica!!! Questa è la magia dello sport! Campionessa del mondo 2018 specialità solo dance".