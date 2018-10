Sudtirol-Triestina 2 a 0 | Le pagelle: non si salva quasi nessuno, neanche Eleven Sports

Siamo costretti a pubblicare le pagelle sulla base di quanto visto nel primo tempo per il fatto che Eleven Sports per tutta la ripresa non ha funzionato. Per quanto riguarda il calcio giocato, male quasi tutti, da Valentini ad un abulico Granoche in attacco