Team Enduro 360 MTB: a Mossa emerge la forza del gruppo

Nell' attesa del 7° Enduro Tre Camini in programma il prossimo 08 aprile, per il quale le iscrizioni di rilievo stanno giungendo copiose, la 360 MTB ha schierato la propria squadra enduro al Go Enduro 4 Fun di Mossa (GO), evento di apertura della stagione agonistica 2018. I concorrenti, molti dei quali hanno dato forfait anticipato scoraggiati dalle pessimo meteo dei giorni precedenti, si sono trovati i tracciati del Monte Calvario pesantemente trasformati in piste fangose e particolarmente viscide.

Ma nonostante le proibitive condizioni e le notevoli difficoltà, i ragazzi del team 360 MTB non si sono persi d'animo.

Molti i giovani atleti delle categorie esordienti, allievi e juniores, di cui diversi alla prima esperienza in assoluto in una gara enduro. Alcuni si sono ritirati dopo molte cadute, altri hanno lottato fino all'ultimo contro la fatica e le discese scivolose , qualcuno ha conquistato anche un podio, ma va sicuramente premiata la volontà del gruppo di mettersi alla prova in una disciplina estrema, portando a casa un bagaglio d' esperienza utile per i prossimi imminenti appuntamenti. Vincitori assoluti sono risultati i fratelli Braidot, atleti di livello internazionale del gruppo Carabinieri, che hanno conquistato i primi due posti sul podio.

Appuntamento con la gara di casa, dunque, il secondo fine settimana di aprile che, oltre a rappresentare l' evento clou della stagione 2018, assegnerà anche i titoli di campione regionale enduro per tutte le categorie FCI.(ap)