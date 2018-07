Croazia Open: stasera Cecchinato a Umago

Prosegue la 29a edizione dell’annuale torneo di tennis 250 inserito nel circuito ATP World Tour in programma a Umago (Croazia) fino al 22 luglio.

Disco rosso improvviso per il britannico Kyle Edmund, testa di serie numero 1 del torneo, costretto al ritiro a causa di un'infezione alla gola evidenziatasi dopo la cerimonia di sorteggio ATP.

Il suo posto nella parte alta del tabellone principale è stato così preso allo spagnolo AlbertRamos-Vinolas (5) che, a sua volta, ha ceduto il posizionamento al tedesco Maximilian Marterer, aprendo infine la strada a un 'lucky loser'.

Giornata di soprese fuori dai campi in terra rossa del complesso Stella Maris, quella di ieri, nell'ambito del ‘Plava LagunaATP Croatia Open Umag. Mentre la finale calcistica iridata che impegnava la Croazia contro la Francia veniva seguita con grande partecipazione grazie all'affollata zona comune allestita dall'organizzazione nella Social Arena, si definivano così i protagonisti della kermesse istriana.

In attesa dell'esordio di Marco Cecchinato (testa di serie numero 3, approda direttamente al secondo turno) e Paolo Lorenzi (atteso dal russo Evgeny Donskoy in giornata e orario ancora da definire), l'attenzione degli appassionati italiani nella prima tornata di sfide sul campo era tutta rivolta al tabellone delle qualificazioni.

Purtroppo, i sorteggi avevano opposto immediatamente Stefano Travaglia e Gian Marco Moroni che si sono affrontati questa mattina sotto il solleone. Quasi tre ore di match combattutissimo che Travaglia ha fatto suo con un doppio 7-6 (a 3 il primo set, a 1 il secondo), nonostante la strenua resistenza del connazionale. Oggi pomeriggio alle 17 Travaglia affronterà il serbo Pedja Krstin con in palio il pass per il tabellone principale.

Sullo stesso campo, a partire dalle 19.30, farà invece il suo esordio umaghese Cecchinato che, nel torneo di doppio insieme a Ramos-Vinolas, affronterà il tedesco Maximilian Marterer e il cileno Hans Podlipnik-Castillo.

- Programma di lunedì 16 luglio 2018

Campo Centrale – Stadium Goran Ivanisevic

Dalle ore 17:30:

Guido Pella (Arg) vs Taro Daniel (Jpn)

Non prima delle 20:00:

Laslo Djere (Srb) vs Pablo Cuevas (Uru)

A seguire:

Roman Jebavy-Jiri Vesely (Cze) vs Ivan & Matej Sabanov (Cro)

Grandstand

Dalle ore 17:00:

Martin Klizan (Svk) vs Kenny De Schepper (Fra)

A seguire:

Rogerio Dutra Silva (Bra) vs Andrej Martin (Svk)

COURT 1

Dalle ore 17:00:

Stefano Travaglia (Ita) vs Pedja Krstin (Srb)

Non prima delle 19:30:

Maximilian Marterer (Ger)- Hans Podlipnik-Castillo (Chi) vs Marco Cecchinato (Ita)-Albert Ramos-Vinolas (Esp)

A seguire:

Romain Arneodo (Mon)-Benoit Paire (Fra) vs Ariel Behar (Uru)-Enrique Lopez Perez (Esp)

COURT 2

Dalle ore 17:00:

Alexey Vatutin (Rus) vs Marco Trungelliti (Arg)

- Agenda di lunedì 16 luglio 2018

07.00 Jogging by Olimpik Running Team

10.00 Strong by Zumba

11.00 Kids week

15.00-19-00 Beach Tennis

16:00 Live chat@Social Arena

16.15 Talking about sport – ‘Preparazione Atletica’

17.00 SUP Contest

17.00 ATP Tennis – Matches Pomeridiani

18.00 Taste Istria - Terroir tasting

19.30 Night Golf

20.00 ATP Tennis – Matches Serali

21.00 Wine tasting - Hidden Charms of Istrian Wines

23.00 Party Nights – Prljavo Kazalište