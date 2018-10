Mondiale di Coastal Rowing, titolo iridato per Saturnia e Ginnastica Triestina

Trieste sul tetto del mondo al Mondiale per Club di Coastal Rowing, disputato nel fine settimana a Victoria in Canada, con la conquista di due titoli iridati, uno per il Saturnia nel 4 di coppia con timoniere maschile (Sfiligoi, Barbaro, Morganti, Ferrio, timoniere Todesco), ed uno per la Ginnastica Triestina nel doppio femminile (Molinaro, Denich), oltre al bronzo nel singolo maschile per il triestino Martini tesserato per Padova.

Tra gli altri piazzamenti dei triestini, il 6° posto di Annalisa Cozzarini (Ginnastica Triestina) nel singolo femminile, il 13° di Sebastiano Rosario Panteca (SC Ginnastica Triestina) nel singolo maschile, ed il 9° di Cozzarini e Panteca (Ginnastica Triestina) nel doppio misto