Sgt: “1° Memorial Ferruccio Ghietti”, torneo di pallacanestro dedicato al coach triestino

È stato presentato questa mattina presso la sede della Società Ginnastica Triestina il Torneo di Pallacanestro “1° Memorial Ferruccio Ghietti”, alla presenza del Presidente della Società Marco Fumaneri, del coach della sezione maschile di pallacanestro della Sgt Sergio Posar e della ex giocatrice e campionessa d’Italia con la maglia Sgt e moglie di Ferruccio Ghietti Gianna Vascotto, accompagnata dai due figli.

Si iscrive nel progetto di apertura alla città e di promozione di tutte le discipline espresse alla Ginnastica Triestina, il 1° Memorial Ferruccio Ghietti, torneo di pallacanestro che si terrà domenica 7 gennaio 2018 presso la Società e che vedrà partecipi la FalconStar Basket Monfalcone-Staranzano, la Nuovo Basket 2000 Pordenone, la Olympia Basket Rivignano (Ud) e la Società Ginnastica Triestina.

Un omaggio fortemente voluto dal Presidente Fumaneri che ha ricordato con orgoglio la figura del coach triestino Ghietti. A memoria di chi lo ha conosciuto e, come Sergio Posar, ha avuto la possibilità di averlo quale maestro, il signor Ghietti era una grande persona su tutti i fronti, che sapeva trasmettere valori cha andavano oltre il campo da gioco e che amava lo sport a 360 gradi.

Si ricordi che Ghietti fu un grande atleta anche nell’hockey su erba e che praticava anche il calcio oltre alla pallacanestro. Ma la sua passione non si fermava sul campo da gioco: più di 1000 furono gli articoli che scrisse di suo pugno su il binomio scuola-sport che gli fu molto caro. Fu, inoltre, precursore di ciò che il basket è ai nostri tempi, iniziando un percorso di studio per la preparazione dei giocatori e per la strategia di gioco, con un approccio che si può ben dire avveniristico. Il coach triestino Ferruccio Ghietti fu per ben 34 anni responsabile tecnico della sezione pallacanestro, allenatore della squadra femminile della Società Ginnastica Triestina Campione d’Italia nel 1956, 1957 e 1958 e allenatore della squadra maschile della Società in serie A nel 1962.

«Nella nostra idea di continuità per la sezione basket e quindi con l’intento di portare avanti un progetto di formazione dei bambini e ragazzi che oggi fanno parte della nostra scuderia - interviene il Presidente Fumaneri - abbiamo deciso di onorare il ricordo di quel grande uomo che fu Ghietti, promuovendo un torneo da iterare negli anni, prevedendolo come un appuntamento fisso nella prima settimana dell’anno».

«Il torneo si svolgerà in un’unica giornata, domenica 7 gennaio 2018, e si darà spazio anche al lato conviviale per coltivare lo spirito di gruppo e il stare bene assieme sia dentro che fuori dal campo. La giornata, dopo le premiazioni del pomeriggio, terminerà con l’accompagnamento di tutti i ragazzi partecipanti alla partita dell’Alma Pallacanestro Trieste, per instillare nei giovani cestisti uno stimolo di alto livello sportivo».