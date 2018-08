Triathlon di Grado: iscrizioni al termine per la 20a edizione

Il percorso

Oggi, lunedì 27 agosto, è arrivato l'ultimo giorno per iscriversi al 20° Triathlon di Grado, in programma per il prossimo fine settimana.

Per l'attesa gara sono previsti 1500 metri a nuoto, 40 km per il percorso ciclistico, un unico giro pianeggiante, e 10 km di corsa.

Tesseramenti

Per poter partecipare tutti gli atleti devono avere la tessera F.I.Tri. Per quanto riguarda gli atleti stranieri devono avere la tessera della propria Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dall' ITU.

I non tesserati dovranno invece sottoscrivere un tesseramento giornaliero accompagnato da certificato medico agonistico valido per il triathlon rilasciato da un medico italiano.

Busta tecnica e pacco gara

A tutti gli iscritti verranno forniti una busta tecnica contenente pettorale, numero bici, numero casco, numero deposito borse, spille, elastico, cuffia nuoto, chip ed un pacco gara con t-shirt dell'evento, un accessorio sportivo ed integratori.

Durante il percorso saranno presenti diversi punti di ristoro e sarà garantita l'assistenza medica da Sogit Grado.

Tempi massimi

Per motivi di sicurezza e autorizzazioni, sono stati fissati i seguenti tempi massimi al termine di ogni frazione: 50 minuti per la prova di nuoto, 2 ore e mezzo per quella di ciclismo dalla partenza nuoto di ogni batteria e infine 3 ore e mezzo dalla partenza nuoto di ogni batteria per quella di corsa.

La frazione in acqua sarà effettuata nel tratto di mare antistante la spiaggia principale del Parco delle Rose (Zona Cambio). L’uso o meno della muta sarà stabilito solo il giorno della gara dai giudici a seconda della temperatura dell'acqua.



Premi

I primi 10 classificati assoluti maschile/femminile riceveranno un montepremi in denaro e premi in natura. I primi 3 classificati di ogni categoria age group, premi in natura. Il primo classificato di ogni categoria age group, iscrizione gratuita all' edizione 2019

I parcheggi auto saranno disponibili a 200 metri dalla zona cambio. La Polizia Municipale presidierà i punti della chiusura al traffico nei percorsi.

Il programma