Trieste Atletica porta a casa l'oro europeo

Un’importantissima medaglia è arrivata ai campionati Europei Master di Jesolo. Lena Alessandra, classe 1970, porta colori della Trieste Ateltica, è salita sul gradino più alto del podio nei 1500 metri W45 in una gara molto incerta, vinta all’ultimo respiro col tempo di 4:45.16. Ecco le dichiarazioni della campionessa europea: “È stato tutto molto emozionate, la gara che ho disputato è stata a dir poco coraggiosa, la mia rivale francese è proprio forte e provare a inseguirla e poi superarla non ha prezzo. La festa in sé e l'inno italiano è sempre emozionante sentirlo. Sono contenta di aver contribuito a prendere questa medaglia per l'Italia, per Trieste, e per la mia squadra” ha speso delle belle parole per la sua rivale francese arrivata seconda col crono di 4:46.62, confermando che il rispetto degli avversari viene prima del risultato finale nell’atletica. Mentre nel panorama nostrano, nei campionati italiani assoluti sui 10Km su strada, svoltasi a Canelli (provincia di Asti) il portacolori della Trieste Ateltica Nekagenet Crippa ha terminato una gara travagliata, sospesa e poi ricominciata, con il crono di 29:39 terminando in quinta posizione generale, secondo degli italiani in gara.