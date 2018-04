Trieste Ginnastica conquista ancora il podio: successo al campionato regionale individuale silver

Molto soddisfatte le allenatrici Silvia Nassivera e Jasmine Kosmac. Ma il lavoro non si ferma qua, le ragazze saranno infatti impegnate nella fase nazionale che si svolgerà a Rimini in occasione della Ginnastica in Festa a fine giugno