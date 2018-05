Trieste Running Festival, quasi 8mila di corsa: vince la 21k Oliver Irabaruta (FOTO)

È Olivier Irabaruta (Parco Alpi Apuane) in 1:03:01 il vincitore della mezza maratona Trieste 21K, in campo femminile prima a tagliare il traguardo Elvanie Nimbona (Caivano Runners) in 1:12:54. Percorso rinnovato, con la partenza fissata quest'anno ad Aurisina, per un percorso tra i più panoramici al mondo, sulla strada costiera, e l'arrivo in piazza Unità d'Italia.

Secondo posto per Anthony Ayeko (Toscana Atletica Futura) in 1:06:47, terzo Francesco Bona (Aeronautica Militare) in 1:07:05. Per le donne seconda l'ugandese Chesang Dorsen in 1:14:15, terza Rosaria Console (Fiamme Gialle) in 1:14:24.

Nella Miramarun Challenge primo posto per Andrea Lanza, secondo Frank Micheal, terzo Rocco Sorrentino, prima donna Valentina Bonanni, seconda Stefania Pilotti, terza Bettina Braun. Classifiche complete online su https://www.tds-live.com

Quasi 8mila partecipanti complessivamente, nella Trieste 21K con quasi 1900 al via, in una gara mai così internazionale, con 46 Paesi rappresentati.

La Generali Miramar Family, non competitiva, e la Miramarn Challenge, competitiva da 7k, sono partite da Miramare.

Le corse concludono l'edizione 2018 del Trieste Running Festival, una settimana di eventi sportivi, organizzati dall'Apd Miramar e da 42K srl.

Gallery