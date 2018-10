I 100 anni della Triestina raccontati in un documentario

"Unione Sportiva Triestina, 100 anni di storia alabardata". È questo il titolo del docufilm che racconta il secolo di vita dei "greghi" e che in anteprima verrà proiettato al Teatro/Cinema dei Salesiani in Via dell'Istria 53 mercoledì 21 novembre alle ore 20.30. Il documentario è firmato dal tifoso alabardato Dario Roccavini e ha la durata di 90 minuti - come i tempi regolamentari di una partita.

Il documentario

Il programma della serata, organizzato dal Comitato Unione in collaborazione con l'U.S. Triestina 1918, vedrà la presenza delle autorità, l'US Triestina 1918 con la prima squadra, lo staff tecnico ed organizzativo, i rappresentanti dei Triestina Club, nonchè i protagonisti illustri della storia dell'Unione. All'interno del documentario vengono ripercorse tutte le stagioni dal 1918 al 2018 ed è il risultato del montaggio di immagini e sequenze (alcune anche inedite ndr) che ha trasformato il grande impegno di ricerca in un lavoro prezioso dal punto di vista del mantenimento della memoria collettiva cara a molti triestini.

I biglietti per la serata

Per poter accedere alla proiezione gratuita (e quindi con posti disponibili fino ad esaurimento) bisognerà recarsi nella sede della Triestina, al III piano della Tribuna Pasinati dello stadio Nereo Rocco, da martedì 6 novembre e con orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Le gesta dei rossoalabardati

Si parte dalla fondazione dell'U.S. Triestina il 18 dicembre 1918, per proseguire con gli Anni Venti; poi, tutti i campionati in serie A dal 1929 al 1959; il trionfo in serie B del '57/58, gli Anni '60 e '70 con la prima promozione dalla C nel '62; la parentesi in B fino al '65; l'altalena tra la serie C e la D con il primo ritorno in C del 71/72; il derby stracittadino in D del '74; lo spareggio-promozione in C1 a Vicenza del '79; gli Anni '80 con l'indimenticabile annata 82/83; le cinque stagioni in B ed il ritorno fra i cadetti dell'89; gli Anni '90 con l'addio al Grezar; le prime partite allo stadio Rocco; i gol di Milanese con l'Unione; la Coppa Italia di C vinta nel '94; la ripartenza dai Dilettanti; le sei stagioni in C2; gli Anni 2000 con il doppio salto dalla C2 alla B; i nove campionati in B; il periodo buio dal 2012 al 2016; la Triestina di Biasin e Milanese con il ritorno in C; il campionato 2017/18; la presentazione della stagione 2018/19.