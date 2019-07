Triestina, al via la campagna abbonamenti: nuova maglia e possibile amichevole col Milan

“Testardi come muli”. Si intitola così la nuova campagna abbonamenti presentata oggi 8 luglio allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Alla conferenza stampa, durante la quale è stata messa in mostra anche la nuova divisa dei rossoalabardati, sono intervenuti l’amministratore unico Mauro Milanese, il vicesindaco Paolo Polidori e l’allenatore Massimo Pavanel.

Dalla delusione dei playoff al nuovo inizio

“Siamo carichi nonostante il dolore provocato dalla gara con il Pisa e partiamo con grande convinzione e con la giusta cattiveria sportiva” queste le prime parole di Milanese. “È chiaro che la serie C sarà molto più competitiva rispetto allo scorso anno ma noi vogliamo continuare il cammino che ci ha contraddistinto nella passata stagione”. Secondo l’amministratore unico infine, la società è convinta di “poter fare un campionato da protagonisti. Se dobbiamo alzare l’asticella dobbiamo farlo tutti”.

Le parole dell’allenatore

Massimo Pavanel dopo lo splendido campionato del 2018-2019 siederà ancora sulla panchina dell’Unione. “Passato il momento difficile della fine dello scorso campionato, la delusione si deve trasformare in quella rabbia positiva che secondo me è bene sintetizzata nel nome della campagna d’abbonamenti”. Il mister rossoalabardato ha continuato affermando che “il via puntuale della stagione – secondo quanto comunicato dalla Lega di serie C dovrebbe partire il 25 agosto – ci permetterà di lavorare certamente meglio rispetto a quanto abbiamo dovuto fare l’anno scorso. Al di là del ritiro, si azzera tutto e ci saranno avversari nuovi e stimoli che non dovranno mancare”.

Alla domanda sulla possibilità di giocare in amichevole contro una compagine di prestigio, Mauro Milanese ha risposto così: “Oltre a quelle tradizionali con Lazio e Verona, c’è la possibilità di effettuare un’amichevole estiva contro il Milan. È tutto ancora in divenire, ma l’ipotesi è reale”.

I prezzi "popolari" degli abbonamenti

Per quanto riguarda la possibilità di seguire la squadra per tutte le partite della prossima stagione, i prezzi non hanno subìto grandi variazioni rispetto al campionato 2018-2019. In curva Furlan infatti l’intero costerà 100 euro, il ridotto 80, la sezione giovani 50 e la cortesia invece sarà ad un prezzo simbolico di 10 euro.

L’abbonamento a tariffa intera per la gradinata si potrà acquistare al prezzo di 130 euro, il ridotto a 110, i giovani a 80 mentre come per la Furlan, anche l’abbonamento cortesia della Colaussi sarà simbolicamente fissato a 20 euro.

La Pasinati invece costerà 160 euro per tutto il campionato, 140 per l’opzione ridotta, 100 euro sarà il prezzo stabilito per i giovani mentre la cortesia sarà di 30 euro. Infine, una nota di colore: questo pomeriggio è partita la prelazione per gli abbonati che già seguivano l’Unione l’anno scorso. L’abbonamento numero 1 è andato al signor Giovanni D’Anza.

