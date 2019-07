Triestina, per la campagna abbonamenti pronta la nuova maglia

L'8 luglio l'Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 presenterà la nuova divisa ufficiale che i giocatori indosseranno durante il prossimo campionato di serie C. La comunicazione è arrivata direttamente dalla proprietà attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del sodalizio guidato da Mario Biasin e Mauro Milanese. Lo stesso giorno inoltre partirà la stagione dei tifosi rossoalabardati con l'inizio della campagna abbonamenti.

Ai triestini piacerebbe la maglia col "cocal"

Sui social i tifosi triestini si sono andati in suggestioni e risposte che certificano come il remake delle divise della promozione in serie B targata Adriano Buffoni, e utilizzata durante gli sfortunati playoff del campionato scorso, sia quella più capace di accendere una scintilla nel cuore dei supporters rossoalabardati. In pochi invece guardano alla divisa storica, vale a dire maglietta rossa e pantaloncino bianco.

Il campionato: quando si inizia?

La squadra è ancora in vacanza e si riunirà appena la seconda settimana di luglio. Per quanto riguarda il campionato invece le date, a differenza della confusione creatasi l'anno scorso, si conoscono già. Partenza fissata domenica 25 agosto e chiusura della regular season il 26 aprile. Durante l'inverno sono previste due soste, l'una il 29 dicembre e l'altra il 5 gennaio. Il turno natalizio invece è in programma domenica 22 dicembre. Quattro infine i turni infrasettimanali, questi ancora da decidere.