Bagno di folla per la Triestina, al Rocco presentata la squadra

In circa 600 tra tifosi ed appassionati rossoalabardati hanno applaudito la presentazione della Triestina che tenterà l'assalto alla tanto desiderata serie B.

Sul palco allestito sotto la tribuna intitolata a Pasinati, Pavanel ha guidato gli uomini che domenica pomeriggio alle 16.30 ospiteranno il Gubbio nella prima giornata del campionato di serie C.

Per i tanti tifosi è stata l'occasione per scattare dei selfie con i giocatori, per condividere un'atmosfera ancora molto estiva, anche se tra meno di tre giorni si inizia a fare sul serio con il primo impegno casalingo.

A condurre la serata è stato il giornalista Guido Roberti, storica voce di Radio Attività che anche quest'anno trasmetterà le radiocronache dei "greghi". Durante la serata è stata presentata anche la squadra Berretti, allenata da Nicola Princivalli.

La società non nasconde ambizioni d'alta classifica ma queste serate sono fatte per essere vicini alla propria gente e mostrarsi prima dell'inizio delle "ostilità". L'allenatore Massimo Pavanel ha ricordato come "avremo bisogno di tutta la città anche quest'anno".

Se da un lato la società auspica una crescita degli abbonamenti, alla fine nel calcio l'unica vera cartina tornasole che conta è il campo. L'Unione è pronta. Buona stagione.