Triestina, la nuova maglia e prezzi "popolari"

La fedeltà verso una maglia va premiata.

L'amore per la maglia

È anche e soprattutto una questione di affetto e di amore verso i colori rossoalabardati che ha spinto l'Unione Sportiva Triestina, a rendere accessibile a tutti il prezzo dell'abbonamento per seguire le partite in casa dei "greghi". I prezzi infatti rispetto all'anno scorso scendono di un buon 30 per cento, segnale che Milanese e Biasin vogliono riempire il Rocco come forse mai si è visto negli ultimi anni.

Milanese

"L'abbiamo fatto perché l'amore verso la squadra deve essere massimo" ha spiegato Milanese durante la conferenza stampa. "Abbiamo pensato agli abbonamenti anche per i giovani, gli univeristari, i pensionati e i tifosi in generale".

Riaperta la gradinata

L'annuncio che forse il pubblico triestino aspettava da tempo è arrivato: "la gradinata verrà riaperta e terremo la parte bassa proprio per chi vorrà godersi la partita da quel settore, che vederlo vuoto negli ultimi anni non dava la giusta immagine alla Triestina e alla città".

Dove fare l'abbonamento

La prima settimana di campagna abbonamenti sarà riservata a chi l'aveva sottoscritto l'anno scorso. Dal 23 luglio in poi, via libero a tutti gli altri tifosi. Sarà possibile poi rinnovare il posto riservato l'anno scorso (nel modello inglese ndr). Le tessere si potranno acquistare presso la sede societaria (al terzo piano della tribuna Pasinati) oppure presso il Centro di Coordinamento Triestina Club. Inoltre, a breve sarà attivo un info point in piazza della Borsa.

La "Giornata Rossoalabardata"

L'abbonamento non sarà valido per la "Giornata Rossoalabardata", gara che verrà scelta durante la stagione della società.

La nuova maglia

Presentate anche le nuove divise, realizzate a immagine e somiglianza della maglia che l'Unione indossava nella stagione 1947 - 1948, quella dello storico secondo posto in serie A.

Il centesimo compleanno non è uno di quelli che passano inosservati e l'Unione sembra averlo capito da tempo. I tifosi adesso devono fare altrettanto.

I prezzi:

Tribuna Pasinati: intero 150 - ridotto (donne, over 65, universitari, portatori di disabilità) 130 - giovani (dai 10 ai 17 anni) 90 - cortesia (portatori di disabilità motorie e bambini fino ai 9 anni) 30.

Tribuna Colaussi: intero 120 - ridotto 100 - giovani 70 - cortesia 20

Curva Furlan: intero 100 - ridotto 80 - giovani 50 - cortesia 10

Sconti speciali poi per le famiglie: in 4 persone si spenderà 400 euro in tribuna Pasinati, 240 in curva Furlan,