Triestina: Andrea Procaccio è un giocatore dell'Unione

U.S. Triestina Calcio comunica di aver perfezionato pochi minuti fa l'ingaggio del calciatore Andrea Procaccio. Il giocatore, nell'ultima annata agonistica al Borgosesia, ha sottoscritto con i rossoalabardati un contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Nato a Chivasso (Torino) l'11 gennaio 1996, Procaccio è un trequartista di grande duttilità, in grado di giostrare anche come attaccante esterno o all'occorrenza come seconda punta.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha esordito giovanissimo (ad appena 15 anni) in prima squadra con la maglia del Bra, con una presenza in Coppa Italia di Serie D. La destinazione successiva è stata l’Eccellenza, prima con ilVolpiano per metà annata, poi con il BSR Grugliasco. Nel biennio 2015/2017 ha indossato la maglia della Pro Settimo & Eureka in Serie D, collezionando 60 presenze e realizzando 8 reti. L'ultima stagione l'ha visto grande protagonista sempre in Serie D con la casacca del Borgosesia, annata durante la quale nonostante la giovane età ha messo a referto 38 presenze (più una in Coppa Italia) andando a bersaglio 14 volte, risultando il capocannoniere della squadra. Ora il salto nei professionisti, pronto ad unirsi con entusiasmo e voglia di lavorare al progetto rossoalabardato.