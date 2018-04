Triestina Calcio: al lavoro verso il big match di domenica, arbitrerà De Santis di Lecce

Dopo la pausa per le festività pasquali, il gruppo si è ritrovato questo pomeriggio sul sintetico di Prosecco per iniziare a preparare la super sfida di domenica alle 14.30, quando al "Rocco" gli alabardati ospiteranno la capolista Padova. A bordo campo Bariti, Grillo e Keita, ha svolto lavoro personalizzato a scopo precauzionale Mirco Petrella, le cui condizioni sembrano destare buone sensazioni in vista dell'impegno di campionato ma vanno comunque monitorate. Allenamento regolare per tutti gli altri giocatori, compreso un Tommaso Coletti più che mai voglioso di rituffarsi nell'atmosfera dei match che valgono tre punti. L'odierna seduta è durata circa due ore e ha visto il gruppo lavorare al più alto ritmo possibile, cimentandosi prima in un'ampia fase basata su possesso palla, pressing e scambi in rapidità, per poi passare alla partitella disputata su metà campo.

Il percorso di avvicinamento degli alabardati al big match di domenica proseguirà domani sul terreno di Prosecco con una seduta mattutina, mente giovedì e venerdì l'allenamento sarà pomeridiano, sempre al "Rouna". Sabato mattina infine rifinitura della vigilia al "Rocco".

LA TERNA DI DOMENICA: Sono nel frattempo uscite le designazioni per la quindicesima giornata di ritorno. La sfida tra Triestina e Padova, sarà diretta da Daniele De Santis della Sezione AIA di Lecce. Un solo precedente (piuttosto sfortunato) con l'Unione in questa stagione, in occasione del ko 2-0 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia dello scorso 29 dicembre.

Il fischietto salentino sarà coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Davide Meocci di Siena.