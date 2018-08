Triestina: grande soddisfazione nell'amichevole con il Primorje

Dopo lo 0-3 di ieri al "Bearzot" di Gorizia, l'Unione affronta un nuovo test amichevole. Lo scenario questa volta è il 'Rouna' di Prosecco, l'avversario il Primorje allenato da Ricky Allegretti. Tanti giocatori tenuti a riposo e spazio a chi non ha giocato ieri, con una formazione che a parte Sabatino, Coletti e Bariti, presenta un'età media bassissima.

Approccio ottimo degli alabardati, in rete due volte nel primo quarto d'ora e in entrambe le circostanze con Marzola, prima puntuale nel tap-in vincente dopo un destro di De Panfilis respinto corto da Contento, poi abile nell'infilare col destro un diagonale rasoterra dopo aver recuperato palla in pressing alto.

Si fanno vedere anche i padroni di casa con una bella girata di Lionetti al 18' su servizio rasoterra di Lombardi, la sfera si alza non di molto sopra la traversa di Boccanera. La serata tutto sommato fresca e i buoni ritmi impressi dall'Unione rendono il match decisamente piacevole e ricco di spunti di cronaca, al 21' bella azione corale alabardata sull'out di destra, Bariti tocca all'indietro per Steffè che a rimorchio calcia col destro dal limite, Contento si oppone alla grande. Al 27' è Procaccio con uno spunto personale a provarci col mancino, pallone chiuso tuttavia un po' troppo e che termina la sua corsa a lato. Al 36' Coletti calibra profondo per Sabatino, assist al volo in mezzo per Procaccio che buca l'impatto da due passi anche grazie alla provvidenziale uscita di Contento, chiamato nuovamente in causa un minuto più tardi da un mancino di Sabatino poco fuori il limite dell'area. Prima del riposo ancora Procaccio in evidenza con un sinistro che termina fuori di poco.

Nella ripresa subito tre cambi per i padroni di casa, l'Unione si fa viva dalle parti del neo-entrato Gita dopo appena 3' sull'asse Bariti-De Panfilis, cross rasoterra del primo, taglio sul primo palo del secondo con colpo di tacco a lato di poco. Al 10' ancora Bariti innesca Steffè con una sponda al volo, il centrocampista rientra sul mancino dal vertice di destra e chiude sul primo palo calciando di poco sul fondo. A cavallo di metà frazione due cambi anche per l'Unione, con Mensah e Bolis per De Panfilis e Bariti, mentre prima della mezz'ora entrano Ghiglia (per Codromaz) e Rossi (per Boccanera). Nell'ultimo quarto d'ora l'Unione va a bersaglio quattro volte in nove minuti aprendo il break con Bolis al 34', abile a raccogliere un colpo di testa di Mensah su assist dalla sinistra di Procaccio e insaccando da pochi passi. Al 36' la quarta rete alabardata porta la firma di Mensah, lanciato nell'uno contro uno da un pregevole corridoio di Marzola chiuso da un dribbling secco e da un sinistro diagonale vincente. Al 39' arriva la doppietta di Bolis, grazie a un bellissimo mancino dai venti metri nell'angolo alto alla sinistra di Gita, mentre a chiudere i conti provvede Procaccio a 2' dal termine con uno splendido spunto personale.

Finisce 6-0 per l'Unione un test che ha dato indicazioni utili a un soddisfatto Massimo Pavanel, proseguendo così l'avvicinamento agli impegni ufficiali e alla prossima amichevole che di fatto sarà un assaggio di campionato, mercoledì 22 agosto alle 17.30 a Monfalcone contro la Virtus Vecomp di Gigi Fresco.

Primorje FC - U.S. Triestina Calcio 0-6 (P.t. 0-2)

Marcatori: 8' e 16' Marzola, 79' Bolis, 81' Mensah, 84' Bolis, 88' Procaccio

Primorje FC: Contento (46' Gita); Benvenuti, Sessi (46' Casseler), Gerbini (31' Beltrame), Millo (68' Surez); Lombardi (75' Lonzarich), Semani (72' Durjc), Marincich, Lizzul (75' Kuniqi), Sain; Lionetti (46' Martin, 75' Del Rio). All. Riccardo Allegretti

U.S. Triestina Calcio: Boccanera (75' Rossi); Libutti, Pedrazzini, Codromaz (73' Ghiglia), Sabatino; Steffè, Coletti, Marzola; Bariti (68' Bolis), Procaccio, De Panfilis (64' Mensah). All. Massimo Pavanel