Triestina Calcio: Lucas Finazzi è ufficalmente un nuovo giocatore dell'Unione

U.S. Triestina Calcio comunica di aver ingaggiato a titolo definitivo dall'U.S. Gavorrano il calciatore Lucas Finazzi, che ha sottoscritto un contratto fino al 30/06/2018. Nell'ottica di questa operazione è divenuto ufficiale anche il passaggio del difensore Daniele Mori alla stessa società toscana, in prestito fino al termine della corrente stagione sportiva.

Lucas Finazzi, centrocampista centrale brasiliano classe '90, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Chievo Verona.

La prima esperienza nei Pro è avvenuta con la maglia del Lumezzane nel biennio 2010-2012, periodo al termine del quale è rientrato al Chievo. Girato in prestito al Brescia, con la maglia delle rondinelle ha disputato due campionati di Serie B (2012-2014) mettendo insieme 45 presenze (43 in campionato più due nei playoff promozione). L'annata 2014-2015 l'ha visto protagonista in Lega Pro nella prima parte di stagione con la casacca del Grosseto, per poi passare alla Cremonese nella seconda porzione del campionato (12 presenze per lui).

Due stagioni fa l'approdo al Melfi, sempre in Lega Pro, collezionando 23 presenze, mentre l'anno scorso ha dato un contributo importante alla Virtus Francavilla neopromossa in Lega Pro, società con la quale ha raggiunto i playoff. Quest'anno ha iniziato la stagione con il Gavorrano, venendo impiegato in 14 occasioni.

Ora, dopo aver assaggiato Trieste la scorsa estate per un periodo di prova, approda in alabardato per dare il suo contributo nel settore nevralgico del campo.