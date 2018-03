Triestina Calcio: Francesco Serafino entra ufficialmente nell'Unione

U.S. Triestina Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Francesco Serafino. Il giocatore ha firmato con il sodalizio rossoalabardato un contratto fino al termine della stagione con opzione per la prossima. Ha scelto la maglia numero 38.

Nato a Rho (Milano) il 17 settembre 1997, 171 cm di statura per 64 kg, può ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo, sia come attaccante esterno che come seconda punta.

Milanese di nascita ma cresciuto a Fuscaldo (Cosenza, terra d'origine dei genitori) dà i primi calci al pallone nelle file della S.S.Fuscaldo. Nel giorno del suo decimo compleanno veste per la prima volta la maglia della Reggina Calcio. Gioca la stagione 2007/08 con i 'Pulcini' Amaranto segnando diversi gol. A Settembre 2008 si trasferisce nella capitale. Segnalato ai tecnici della AS Roma e dopo aver sostenuto un provino sui campi di Trigoria, viene tesserato con i giallorossi giocando il campionato 'Esordienti'. A fine stagione Francesco deve seguire il padre, impegnato per lavoro in Sudamerica, e da Ottobre 2009 vive a Buenos Aires.

Continua a giocare in Argentina in vari tornei, in diversi Club, segnalandosi per le ottime prestazioni e i numerosi gol.

Da Agosto 2013, Francesco si allena con i pari età della sua nuova squadra, il Boca Juniors. A Febbraio 2014, alla riapertura delle tesseramenti, arriva la firma. Francesco Serafino è ufficialmente un calciatore del Club Atletico BOCA JUNIORS .

Il 2 Febbraio 2015, a soli 17 anni, il Torino FC ingaggia 'el Tano' ma la FIFA, dopo cinque mesi di attesa per il transfer, decide di non autorizzare il tesseramento perchè il ragazzo è minorenne proveniente da Federazione extracomunitaria, pur essendo italiano a tutti gli effetti.

Rientrato in Sudamerica, Serafino a 18 anni firma un contratto con l'Huracan di Montevideo, e debutta in prima squadra alla prima giornata di Campionato contro il Miramar Misiones.

In Agosto 2017, a 19 anni, Francesco debutta da titolare nella prima giornata di campionato nella massima Serie di Malta, la Premiere League, con la maglia numero 10 del Naxxar Lions.

Dopo un periodo di prova agli ordini di mister Princivalli, è ora a tutti gli effetti un giocatore alabardato, pronto a tuffarsi in questa nuova esperienza professionale.