Triestina Calcio, primo contratto da professionista per Luca Pizzul

U.S. Triestina Calcio comunica di aver raggiunto in questi minuti un accordo di durata triennale con il calciatore Luca Pizzul. Il classe '99 triestino ha firmato un contratto con scadenza giugno 2021, per lui è il primo contratto da professionista.

Triestino doc, Luca Pizzul ha già all'attivo 68 presenze in alabardato e l'anno scorso è stato il classe '99 con il maggior minutaggio in categoria tra i ragazzi della sua stessa età (31 presenze nella stagione 2017/2018). Questo primo contratto da professionista rappresenta un traguardo tanto importante quanto meritato per le qualità umane e tecniche dimostrate dal ragazzo.

«Congratulazioni Luca, che questo sia solo l'inizio di una carriera ricca di soddisfazioni -gli augura la squadra».