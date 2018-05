Triestina Calcio: Massimo Pavanel è ufficialmente il nuovo allenatore

U.S. Triestina Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Massimo Pavanel. L'allenatore, già in alabardato da giocatore e capitano negli anni '90 e sulla panchina dell'Unione prima con le giovanili e poi in prima squadra (stagione 2011/2012) come vice di Giancesare Discepoli e Giuseppe Galderisi, ha sottoscritto in questi minuti in sede un contratto fino al 30 giugno 2020. Nato il 16 dicembre 1967 a Portogruaro, ha alle spalle quattordici anni di carriera come allenatore tra Sanvitese, Itala San Marco, Monfalcone, Pordenone, Hellas Verona (con la quale per cinque anni ha brillantemente allenato la formazione Primavera) e appunto Triestina.

Nell'ultima annata agonistica ha guidato l'Arezzo nel girone A di Serie C centrando con i colori amaranto una straordinaria salvezza, in una stagione condizionata dalla pesante doppia penalizzazione inflitta in corso d'opera ai toscani per un totale di quindici punti.

.