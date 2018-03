Triestina Calcio: Saibou Maudo Keita è ufficialmente un giocatore dell'Unione

U.S. Triestina Calcio comunica di aver perfezionato l'ingaggio del giocatore Saibou Maudo Keita. L'attacante esterno classe '97, di nazionalità norvegese-gambiana, ha firmato con i colori rossoalabardati un contratto fino al 30/06/2019. Elemento in grado di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo, nonostante la giovane età Keita ha già alle spalle esperienze significative nei massimi campionati norvegese e polacco con le maglie di Godset, Egersunds e Arka Gdynia. Aggregatosi al gruppo nel corso della pausa invernale, da oggi è ufficialmente un giocatore dell'Unione. Il transfert arrivato a tempo di record, permetterà peraltro al giocatore, che ha scelto la maglia numero 25, di essere convocato già per il match di questa sera con il Bassano.

Insieme a lui è stato inserito nell'elenco dei convocati anche Carmelo Maesano, mentre in extremis hanno dato forfait sia Mirco Petrella (problema alla caviglia non ancora risolto) e Oualid El Hasni (sindrome influenzale).