Triestina Camp 2018: al via le iscrizioni

Sarà il centro sportivo di San Dorligo della Valle ad ospitare il camp ufficiale 2018 rossoalabardato riservato a ragazzi e ragazze dal 2002 al 2013, organizzato dall'A.S.D. Triestina Victory in collaborazione con l'U.S. Triestina Calcio.

Due settimane tra la fine di giugno (dal 25 al 29) e l'inizio di luglio (dal 2 al 6) nel corso delle quali i partecipanti (e le partecipanti) potranno coltivare la propria passione sotto l'attento e competente occhio di uno staff di livello assoluto, divertendosi e fornendo, perché no, un prezioso aiuto anche ai genitori che non possono tenere i propri figli in un periodo dell'anno in cui non c'è la scuola. Due settimane, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, con possibilità di bus navetta dallo Stadio "Rocco", all'andata così come chiaramente al ritorno.

A fare da supervisori al Triestina Camp saranno Mauro Milanese, Mauro Loschiavo (Responsabile Triestina Victory) e Umberto Bruno (Responsabile Attività Agonistica Squadre Nazionali), mentre lo staff in campo vedrà una nutrita partecipazione equamente suddivisa tra staff tecnico dell'U.S. Triestina Calcio e dell'A.S.D. Triestina Victory. Nicola Princivalli, Stefano Lotti, Luca Bossi e Diego Del Piccolo per ciò che concerne la prima squadra; Vittorio Muiesan, Rosolo Vailati, Giorgio Ianza, Maurizio Cotterle e Milan Micussi a rappresentare le giovanili. Una graditissima conoscenza dell'Unione come William Marcuzzi, preparatore atletico FIGC e calciatori professionisti come Alessandro Ligi e Luca Forte, entrambi in Serie B in forza rispettivamente al Carpi e al Pescara. Immancabile poi la presenza dell'indimenticabile bomber alabardato Denis Godeas.

Per tutti i partecipanti e le partecipanti kit ufficiale, diploma di partecipazione e scheda finale di valutazione, con possibilità di prendere parte ad una o ad entrambe le settimane del Camp Ufficiale 2018.

Le iscrizioni termineranno venerdì 15 giugno, per qualsiasi informazione e per iscriversi sono disponibili il numero della sede societaria (040-830250) o la mail info@ustriestinacalcio1918.it.